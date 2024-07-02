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Поступок офицеров ВСУ вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Удар российских военных по аэродрому ВСУ «Миргород» и поступок офицеров украинской армии вызвал бурную реакцию на Украине, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации…» — говорится в публикации.

В статье отмечается, что украинские блогеры поспешили обвинить офицеров, которые приказали экипажам Су-27 разместить свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта.

На военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Кроме того, там есть тренажерный центр для пилотов, а рядом — склады и автотранспортное предприятие. Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.

В результате удара уничтожены пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по связанной с ВСУ инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.