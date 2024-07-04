Кеннеди-младший наш? Россияне выбрали своего кандидата в президенты США и это не Трамп

Более половины респондентов (61%) следили за темой дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом. При этом около трети (36%) участников опроса отметили, что они что-то слышали о событии, а доля тех, кто ничего не слышал о дебатах, составила 3%.