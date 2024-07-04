Кеннеди-младший наш? Россияне выбрали своего кандидата в президенты США и это не Трамп

Более половины респондентов (61%) следили за темой дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом. При этом около трети (36%) участников опроса отметили, что они что-то слышали о событии, а доля тех, кто ничего не слышал о дебатах, составила 3%.
Согласно результатам опроса, 75% респондентов, следивших за дебатами, считают, что победу одержал бывший президент Дональд Трамп, в то время как только 2% признали победителем Джо Байдена.
Более половины (56%) зрителей дебатов негативно оценили выступление кандидата от Демократической партии и полагают, что парламентская фракция должна заменить Байдена на другого представителя. Только 35% опрошенных, следивших за дискуссией Трампа и Байдена во время дебатов, не согласны с этим мнением.
Каждый второй респондент (53%) считает, что на предстоящих выборах на пост президента США победит представитель Республиканской партии Дональд Трамп. На втором месте, по мнению россиян, находится независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший: 13% опрошенных считают, что победа в предвыборной гонке достанется именно ему. Действующий глава Белого дома Джо Байден одержит победу по мнению лишь 6%.
На втором месте по популярности оказался Дональд Трамп: за экс-президента США проголосовало бы 24% россиян. 19% респондентов не устраивает ни одна из кандидатур, 15% не пришли бы голосовать вовсе, а 6% отдали бы свой голос за Джо Байдена.
Треть участников опроса (33%) считают, что ни один из кандидатов не является выгодным для России. Самым выгодным для России главой американского государства респонденты считают Роберта Кеннеди-младшего (30%), на втором месте находится Дональд Трамп (16%), а действующий президент США Джо Байден, по мнению опрошенных. находится на последнем месте (12%).
Александр Фролагин, Нина Лютикова