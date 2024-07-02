Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к казахстанцам в ходе государственного визита в Астану, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Очень рад по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева посетить прекрасный Казахстан с визитом и принять участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. От имени китайского правительства и народа выражаю президенту Касым-Жомарту Токаеву и дружественному казахстанскому народу искренний привет и наилучшие пожелания».
По его словам, дружба между Китаем и Казахстаном уходит корнями в далекое прошлое.
«Еще 2000 лет назад Великий шелковый путь тесно нас связал, положил начало дружеским контактам между нашими странами. За 32 года с момента установления дипломатических связей китайско-казахстанские отношения выдержали испытания временем и международной турбулентностью, получили уникальный статус вечного всестороннего стратегического партнерства. Многовековая дружба наших стран позволяет создать образец отношений между соседями в духе взаимной помощи, обоюдной выгоды и совместного процветания», — отметил председатель Китайской Народной Республики.
Китайский лидер напомнил, что еще 11 лет назад Казахстан впервые объявил инициативу о совместном строительстве Экономического пояса шелкового пути, в рамках которого обе страны ведут плодотворное сотрудничество, о чем свидетельствуют рекордный объем торгово-экономической кооперации, яркие моменты культурно-гуманитарных обменов и эффективное взаимодействие на международной арене.
«Все это не только пошло на пользу благосостоянию наших народов, но и послужило стабилизирующим и конструктивным фактором в международной и региональной обстановке. В ходе предстоящего визита буду с президентом Касым-Жомартом Токаевым обстоятельно обмениваться мнениями по развитию двусторонних отношений и всестороннего сотрудничества, по международной и региональной повестке, представляющей общий интерес, намечать новые планы для дальнейшего развития вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана».
«Ожидаю возможности на полях Астанинского саммита ШОС обсуждать с партнерами перспективы нашей Организации и развитие сотрудничества в интересах новых достижений ШОС как весомой многосторонней площадки», — добавил председатель Китайской Народной Республики.