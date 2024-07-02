Си Цзиньпин обратился к казахстанцам

«Все это не только пошло на пользу благосостоянию наших народов, но и послужило стабилизирующим и конструктивным фактором в международной и региональной обстановке. В ходе предстоящего визита буду с президентом Касым-Жомартом Токаевым обстоятельно обмениваться мнениями по развитию двусторонних отношений и всестороннего сотрудничества, по международной и региональной повестке, представляющей общий интерес, намечать новые планы для дальнейшего развития вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана».