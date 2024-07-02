Свердловские депутаты одобрили продажу алкоголя на летних верандах

Напомним, что до этого за продажу алкогольных напитков на летних верандах предусматривался штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Сотрудники ресторана могли быть оштрафованы на 30−40 тысяч, а посетители на 1,5 тысячи рублей.