Свердловские депутаты одобрили продажу алкоголя на летних верандах

Депутаты свердловского законодательного собрания одобрили поправки в закон о розничной продаже алкоголя. Горячительные напитки смогут продавать на летних верандах.
— 29 мая были приняты изменения в федеральный закон, которым предусматривается, что розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале при условии соблюдения требований к розничной продаже алкоголя, а также при наличии документа, подтверждающего соответствие сезонного зала требованиям, — представила законопроект депутат Елена Трескова.
За документ в третьем чтении проголосовали 40 из 42 депутатов. Ранее такой законопроект был подписал президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что до этого за продажу алкогольных напитков на летних верандах предусматривался штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Сотрудники ресторана могли быть оштрафованы на 30−40 тысяч, а посетители на 1,5 тысячи рублей.