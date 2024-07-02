Посольство призвало остановить перенос захоронений советских воинов в Эстонии

«Направили в МИД Эстонии ноту посольства с призывом остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия», — заявили в российском диппредставительстве.
По словам дипломатов, эстонская кампания направлена на пересмотр итогов Второй мировой войны.
В посольстве напомнили, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 года произошло тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны. Сотни советских бойцов пролили кровь за освобождение острова Сааремаа.
Ранее сообщалось, что в Эстонии начался демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев. Как отмечалось, после их перезахоронения плиты с именами ставиться не будут.