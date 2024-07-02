Горизбирком зарегистрировал двух кандидатов в губернаторы Петербурга

Мейксин добавил, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение об утрате статуса кандидатов на выборах губернатора в отношении двух горожан. Речь идет о Светлане Ивановой из «Партии Прогресса» и самовыдвиженце Борисе Звереве. Выяснилось, что они не представили необходимый пакет документов.