Горизбирком зарегистрировал двух кандидатов в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в губернаторы Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ее председатель Максим Мейксин.
— Горизбирком принял решение о регистрации Максима Яковлева, выдвинутого региональным отделением партии ЛДПР, а также Павла Брагина, представленного партией «Зеленые», — говорится в сообщении.
К слову, всего документы на регистрацию на выборах губернатора Петербурга подали семь кандидатов. Первым зарегистрировали действующего главу Александра Беглова.
Мейксин добавил, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение об утрате статуса кандидатов на выборах губернатора в отношении двух горожан. Речь идет о Светлане Ивановой из «Партии Прогресса» и самовыдвиженце Борисе Звереве. Выяснилось, что они не представили необходимый пакет документов.
Напомним, отдать свой голос за будущего градоначальника петербуржцы смогут осенью этого года. Выборы будут длиться на протяжении трех дней — с 6 по 8 сентября.