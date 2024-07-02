На пост губернатора Волгоградской области претендуют 5 кандидатов

В отведенный законом срок документы о выдвижении в качестве кандидата в губернаторы подали действующий глава региона Андрей Бочаров (его кандидатуру поддерживает «Единая Россия»), Алексей Кононенко (ЛДПР), Олег Дмитриев (КПРФ), Алексей Васютенко («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Евгений Кареликов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
С 16 июля областная избирательная комиссия откроет период представления кандидатами документов на регистрацию, он продлится до 18 часов 24 июля.
Выбирать губернатора и депутатов областной думы в Волгоградской области будут в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.