Ле Пен обвинила Макрона в подготовке «административного переворота»

«Когда я читаю о том, что президент готовится уже завтра, то есть за четыре дня до второго тура выборов, назначить нового начальника национальной полиции, хотя он должен был остаться до конца Олимпийских игр, а также директора Национальной жандармерии, десятки префектов и множество людей, чьей целью будет помешать Жордану Барделла управлять страной так, как он этого пожелает, я считаю, что это является формой административного государственного переворота», — сказала Ле Пен.
Политик выразила надежду на то, что подобная информация является лишь слухами, однако отметила, что еще перед первым туром выборов, в прошлую среду «было сделано гораздо больше назначений, чем во время обычных заседаний совета министров».
Если распускаешь парламент, говоря при этом, что он не должен привести к власти твоих оппонентов, то тогда вообще не нужно распускать парламент.
Ранее газета Le Journal du Dimanche сообщила, что в преддверии досрочных парламентских выборов Макрон производит большие перестановки в государственных структурах, чтобы ограничить влияние лидера правой оппозиционной партии «Национальное объединение» Жордана Барделла в случае его прихода на пост премьера. Газета утверждает, что Макрон рассматривает возможность назначить нынешнего командующего корпусом жандармерии столичного региона Иль-де-Франс генерала Ксавье Дюсе начальником главного управления национальной жандармерии, а нынешнего главу кабинета министра внутренних дел Александра Бюржера — начальником Главного управления национальной полиции. По информации издания, в зависимости от результатов первого тура выборов, прошедшего 30 июня, глава государства может также прибегнуть и к перестановкам в корпусе префектов (руководителей администраций департаментов), заменив некоторых людьми из круга своих советников.
Досрочные выборы
Первый тур досрочных парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. Правая партия «Национальное объединение» и союзные силы заняли первое место с 33,15% голосов. Левый альянс «Новый народный фронт» занял второе место и получил 27,99% голосов. Президентская коалиция «Вместе за республику» набрала 20,04%, свидетельствуют окончательные данные, опубликованные министерством внутренних дел республики.
9 июня президент Франции принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.