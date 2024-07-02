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Лукашенко: силовики, как атланты, держат на плечах чистое небо нашей страны

В республике накануне главного государственного праздника по традиции вручают награды заслуженным гражданам страны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко вручил в преддверии 3 июля государственные награды, пишет Telegram-канал Пул Первого.

Торжественная церемония награждения проходит в канун главного государственного праздника — Дня Независимости.

Президент отметил, что это святая дата, с которой в стране ведут отсчет годам мирной жизни. При этом глава государства обратил внимание, что в этом году среди, тех кому вручены заслуженные награды, много людей в погонах, которые представляют все силовые ведомства республики.

«Мы видели это в 2020 году. Силовики, как настоящие атланты, держат на своих плечах чистое небо нашей страны. И обязательно удержат», — цитирует Лукашенко Telegram-канал Пул Первого.

При этом он выразил мнение, что «на гражданке» специалисты также по законам военного времени должны трудиться с полной самоотдачей. Глава государства акцентировал внимание, что после получения независимости все граждане вместе построили народное государство.

«И сейчас, как бы ни было трудно, наша очередь писать новые страницы белорусской истории — яркие, счастливые, и обязательно мирные. Время выбрало нас», — резюмировал Лукашенко.

Лукашенко Александр