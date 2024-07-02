Запрет пропаганды наркотиков коснется вышедших после запрета цензуры книг

Законопроект № 325730−8 вносит изменения в федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ устанавливает определение пропаганды наркотиков, а также пояснения об упоминании наркотиков в литературе, кино и других произведениях искусства. Этот законопроект пока единственный из трех вынесли на второе чтение спустя год после внесения. Согласно его последней редакции, распространение произведений литературы и искусства, в которых упоминаются наркотики, не будет являться пропагандой, если они не содержат сведений о способах, методах разработки, изготовления, использования и местах их приобретения. Но такие произведения в интернете можно будет распространять только с маркировкой — сообщением об административной и уголовной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотиков.