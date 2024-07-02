Во время встречи Александр Лукашенко коснулся вопросов двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Беларуси. «Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко: Западу просто не терпится втянуть Беларусь в военные разборки
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западу просто не терпится втянуть Беларусь в военные разборки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 июля на встрече с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время встречи Александр Лукашенко коснулся вопросов двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Беларуси. «Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя», — подчеркнул глава государства.