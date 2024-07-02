Лукашенко: есть много проблем, которые мы должны обсудить с Путиным

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Сейчас у Беларуси и России много вопросов, требующих решения, сказал глава республики Александр Лукашенко во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, передает корреспондент Sputnik.
По словам Лукашенко, он наблюдает за работой Володина в сфере, для которого тот немало сделал, и вспоминает свою собственную работу как депутата.
Белорусский лидер попросил спикера Госдумы РФ «не жадничать» и передавать опыт своему белорусскому коллеге Игорю Сергеенко.
Лукашенко попросил также передать самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу (Путину — Sputnik).
«У нас есть много проблем, которые мы должны обсудить с ним. Сегодня в разговоре я кратко их обозначу. Много вопросов сегодня и общих вопросов, которые нам надо решать».
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