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Лукашенко: есть много проблем, которые мы должны обсудить с Путиным

Белорусский и российский лидер в ближайшее время могут провести переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Сейчас у Беларуси и России много вопросов, требующих решения, сказал глава республики Александр Лукашенко во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, передает корреспондент Sputnik.

По словам Лукашенко, он наблюдает за работой Володина в сфере, для которого тот немало сделал, и вспоминает свою собственную работу как депутата.

Белорусский лидер попросил спикера Госдумы РФ «не жадничать» и передавать опыт своему белорусскому коллеге Игорю Сергеенко.

Лукашенко попросил также передать самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу (Путину — Sputnik).

«У нас есть много проблем, которые мы должны обсудить с ним. Сегодня в разговоре я кратко их обозначу. Много вопросов сегодня и общих вопросов, которые нам надо решать».

сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Беларуси могут встретиться в ближайшее время. Очевидным вариантом, по его словам, является саммит ШОС, где лидеры двух стран могут провести переговоры.

Ближайшее мероприятие по линии ШОС пройдет в Астане 3—4 июля и имеет большое значение для официального Минска, потому что на нем должно быть принято решение о полноправном членстве Беларуси в организации.

Лукашенко Александр
Путин Владимир