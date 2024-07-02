МИД Молдавии прогнозирует новые санкции Запада против оппозиционного блока «Победа»

В 2022 году в республике начались массовые акции протеста с требованием отставки Санду и правительства, сформированного поддерживающей ее Партией действия и солидарности. Их участники возлагают на власти ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в стране закрыли 13 телеканалов, около 50 информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиционным политикам, против некоторых из них были открыты уголовные дела, последовали аресты. Из-за запретов группа оппозиционеров провела съезд своих сторонников в Москве, на котором объявили о создании блока «Победа». В него вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.