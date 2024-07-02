МИД Молдавии прогнозирует новые санкции Запада против оппозиционного блока «Победа»

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Западные партнеры Молдавии могут вскоре объявить новый пакет санкций против представителей блока оппозиционных партий «Победа», который возглавляет Илан Шор. Об этом заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой в эфире «Радио Молдова», высказав мнение, что оппозиционеры своими действиями подрывают безопасность страны.
«Организованная преступная группировка “Шор” уже находится под санкциями международного сообщества. Существующие санкции, скорее всего, будут расширены. Будут проанализированы и другие лица, представляющие угрозу безопасности Молдавии. Наши партнеры хотят помочь и уже сделали это через ограничение свободы действий этих персонажей».
Он отметил, что решение ввести новый пакет санкции «остается на усмотрение» партнеров Молдавии. «Несомненно, они имеют добрые намерения и хотят нам помочь, но в конечном счете именно мы должны быть теми, кто обеспечивает нашу безопасность», — сказал он. Министр также пояснил, что «санкции представляют собой сигнал для правовых институтов Молдавии действовать в целях защиты национальной безопасности и не допускать срыва демократических процессов».
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список из 550 лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, попавшими под санкции ЕС. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии «Шор», бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду.
В 2022 году в республике начались массовые акции протеста с требованием отставки Санду и правительства, сформированного поддерживающей ее Партией действия и солидарности. Их участники возлагают на власти ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в стране закрыли 13 телеканалов, около 50 информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиционным политикам, против некоторых из них были открыты уголовные дела, последовали аресты. Из-за запретов группа оппозиционеров провела съезд своих сторонников в Москве, на котором объявили о создании блока «Победа». В него вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.