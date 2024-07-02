Президент Узбекистана посетит Казахстан для участия в мероприятиях саммита ШОС

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в повестку дня саммита вошли актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Будут также рассмотрены проблемы международного и регионального взаимодействия.
По итогам заседания планируется принятие Астанинской декларации и пакета документов по расширению партнерства в сферах экономики, безопасности, экологии, энергетики, туризма и многих других направлениях.
Сообщается, что в рамках программы пребывания лидер Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.