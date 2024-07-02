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Президент Узбекистана посетит Казахстан для участия в мероприятиях саммита ШОС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 3—4 июля посетит с рабочим визитом Астану. Он примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс», передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в повестку дня саммита вошли актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Будут также рассмотрены проблемы международного и регионального взаимодействия.

По итогам заседания планируется принятие Астанинской декларации и пакета документов по расширению партнерства в сферах экономики, безопасности, экологии, энергетики, туризма и многих других направлениях.

Сообщается, что в рамках программы пребывания лидер Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.

Шавкат Мирзиеев
ШОС