Президент Узбекистана посетит Казахстан для участия в мероприятиях саммита ШОС

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в повестку дня саммита вошли актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Будут также рассмотрены проблемы международного и регионального взаимодействия.