Белорусы стали меньше выезжать на официальную работу в Польшу

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Более 4,5 тысячи жителей Беларуси официально выехали на работу за рубеж в прошлом году, следует из данных МВД Беларуси.
Ведомство опубликовало статистику о тех, кто выезжает работать при содействии специализированных компаний, имеющих лицензии для этого.
На первом месте Россия, куда уехали более 1,9 тысячи человек. Подавляющее большинство из них — белорусские граждане, еще около двух десятков — обладатели видов на жительство. Похожая ситуация и с выездом в другие страны.
При этом в РФ едут как мужчины (1,3 тысячи), так и женщины (622 человека). Около 1,6 тысячи трудовых мигрантов отправились в Россию на вакансии по рабочим специальностям, 16 человек — на позиции руководителей, 15 — на должности квалифицированных работников, 278 — в сферу обслуживания, 13 — в агросектор.
Если сравнивать с 2020 годом, то поток трудовых мигрантов в РФ вырос почти на 500 человек. В 2022 году количество было примерно такое же, как и в 2023-м.
Польша на втором месте, туда уехали более 1,7 тысячи. В основном это мужчины (1709). Как правило, это люди с рабочими специальностями, 12 человек — квалифицированные работники, есть также один руководитель.
В целом поток трудовых мигрантов в эту страну из Беларуси уменьшился, если сравнивать с 2022 годом, когда мигрантов было свыше 2,6 тысячи человек. Хотя до этого был рост выезжающих (2020 год — 1126 человек, 2021 год — 1319).
В Литву уехали 330 человек, из которых 323 — на рабочие специальности. Объемы официальной трудовой миграции в эту страну за последние несколько лет существенно сократились: в 2020 году было почти 1,7 тысячи человек, в 2021-м — около 1,2 тысячи, в 2022-м — 324.