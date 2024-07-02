Белорусы стали меньше выезжать на официальную работу в Польшу

В Литву уехали 330 человек, из которых 323 — на рабочие специальности. Объемы официальной трудовой миграции в эту страну за последние несколько лет существенно сократились: в 2020 году было почти 1,7 тысячи человек, в 2021-м — около 1,2 тысячи, в 2022-м — 324.