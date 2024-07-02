Роман Скляр возглавит новую структуру в Казахстане

НЦИД создается в формате матричной структуры на базе структурного подразделения аппарата правительства Республики Казахстан с привлечением иных структурных подразделений государственных органов и квазигосударственных организаций, в том числе секретариата совета по привлечению инвестиций, комитета по инвестициям министерства иностранных дел Республики Казахстан, департамента инвестиционной политики министерства национальной экономики Республики Казахстан, департамента политики проектного управления министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Президентского проектного офиса (Delivery unit — блок стратегических и инвестиционных проектов), АО «НК “Kazakh Invest”, региональных координационных советов городов республиканского значения и областей.