Кремль назвал встречу Орбана с Зеленским исполнением обязанностей в ЕС

После начала боевых действий на Украине Орбан неоднократно выступал против европейских инициатив по поддержке Киева и критиковал санкции, введенные против России. В частности, он говорил, что стратегия Евросоюза по Украине полностью провалилась — «не только на поле боя, где ситуация катастрофическая, но и в международной политике». Также Орбан предостерегал от вмешательства в конфликт на Украине, отмечая, что это «уничтожит Европу».