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Работа европейских спутниковых систем и обещания Трампа. Темы брифинга Пескова

Утверждения некоторых зарубежных СМИ о просьбе международного союза электросвязи ООН в адрес Москвы «прекратить воздействие» на европейские спутниковые системы, обещания экс-президента США Дональда Трампа о быстром завершении украинского кризиса в случае победы на выборах и визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором — председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым.

3—4 июля глава государства будет работать в Астане, где ожидается «напряженная повестка дня». В эти дни в столице Казахстана пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Об обвинениях в адрес России

Кремль не слышал о том, чтобы международный союз электросвязи ООН просил Россию «прекратить воздействие» на европейские спутниковые системы: «Здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли так, не считаем возможным что-либо говорить».

Об обещаниях Трампа

Кремль не комментирует обещания Трампа о быстром завершении украинского кризиса в случае победы на выборах: «Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем».

«Это не первое высказывание Трампа на этот счет, и раньше он тоже высказывался в этом же ключе».

О подготовке визита Моди в Россию

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится в «финальной стадии подготовки».

Москва и Нью-Дели объявят «чуть позже этот визит официально».

Путин и Моди обсудят региональную и глобальную безопасность, торговлю и все остальные темы, которые есть на повестке дня.

У Москвы и Нью-Дели есть «обоюдная политическая воля» на развитие сотрудничества в самых разных сферах.

О визите Орбана в Киев

В Кремле ничего не ожидают от визита Орбана в Киев.

Венгерская администрация не обсуждала с российской стороной эту тему.

Учитывая председательство Венгрии в Совете ЕС, обязанности по интересам Брюсселя будут превалировать в ходе визита Орбана в Киев.

О переговорах между Сирией и Турцией

Кремлю «нечего сообщить» о возможных переговорах Сирии и Турции о нормализации отношений, которые якобы планируется провести в Багдаде.

Песков Дмитрий