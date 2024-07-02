Работа европейских спутниковых систем и обещания Трампа. Темы брифинга Пескова

Кремль не слышал о том, чтобы международный союз электросвязи ООН просил Россию «прекратить воздействие» на европейские спутниковые системы: «Здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли так, не считаем возможным что-либо говорить».