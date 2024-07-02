Работа европейских спутниковых систем и обещания Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором — председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым.
Об обвинениях в адрес России
Кремль не слышал о том, чтобы международный союз электросвязи ООН просил Россию «прекратить воздействие» на европейские спутниковые системы: «Здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли так, не считаем возможным что-либо говорить».
Об обещаниях Трампа
Кремль не комментирует обещания Трампа о быстром завершении украинского кризиса в случае победы на выборах: «Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем».
«Это не первое высказывание Трампа на этот счет, и раньше он тоже высказывался в этом же ключе».
О подготовке визита Моди в Россию
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится в «финальной стадии подготовки».
Москва и Нью-Дели объявят «чуть позже этот визит официально».
Путин и Моди обсудят региональную и глобальную безопасность, торговлю и все остальные темы, которые есть на повестке дня.
У Москвы и Нью-Дели есть «обоюдная политическая воля» на развитие сотрудничества в самых разных сферах.
О визите Орбана в Киев
В Кремле ничего не ожидают от визита Орбана в Киев.
Венгерская администрация не обсуждала с российской стороной эту тему.
Учитывая председательство Венгрии в Совете ЕС, обязанности по интересам Брюсселя будут превалировать в ходе визита Орбана в Киев.
О переговорах между Сирией и Турцией
Кремлю «нечего сообщить» о возможных переговорах Сирии и Турции о нормализации отношений, которые якобы планируется провести в Багдаде.