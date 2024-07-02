Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса

Ратификация данного Договора, по мнению депутатов, открывает возможности для участия Узбекистана в международных космических проектах и исследованиях, а также для обмена ресурсами и знаниями с другими странами. Она также послужит развитию данной сферы в республике на основе общепризнанных принципов и норм международного космического права.