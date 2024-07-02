ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты приняли закон «О присоединении Республики Узбекистан к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Лондон, Москва и Вашингтон, 27 января 1967 года)».
Как отмечалось, на 1 января 2024 года, данный документ ратифицировали 114 стран. Договор устанавливает основу правового статуса космического пространства.
Ратификация данного Договора, по мнению депутатов, открывает возможности для участия Узбекистана в международных космических проектах и исследованиях, а также для обмена ресурсами и знаниями с другими странами. Она также послужит развитию данной сферы в республике на основе общепризнанных принципов и норм международного космического права.
Кроме того, ратификация договора позволит странам объединить свои ресурсы и вместе работать над космическими проектами.
Еще один важный момент— снижение риска милитаризации космоса.
«Этот Договор запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве и использование космического пространства в военных целях. Ратификация договора послужит снижению риска милитаризации космоса и использованию космического пространства в мирных целях», — говорится в сообщении.
В качестве основных направлений государственной политики в космической сфере определены:
создание и развитие национального рынка космических услуг;
создание космических объектов и их использование;
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации квалифицированных кадров в отрасли;
зондирование Земли с помощью космических аппаратов, осуществление космического мониторинга в отраслях.
Закон отправили в Сенат.