Молдова примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Молдова примет участие в юбилейном саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с девятого по 11 июля. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дер Михаил Попшой.
«Я буду участвовать в ряде мероприятий, направленных на укрепление отношений с нашими партнерами, будут способствовать устойчивости нашего государства в борьбе с дезинформацией, наращивании потенциала в кибернетической сфере. На саммит также будут приглашены представители стран, входящих в “Партнерство во имя мира”, частью которого Молдова является с 1994 года».
По его словам, молдавские власти возлагают большие надежды на саммит НАТО, стремясь заручиться поддержкой государств-членов альянса. Министр также приветствовал назначение Марка Рютте новым генеральным секретарем альянса.
«Не знаю, можно ли говорить об изменении отношений, конечно, Марк Рутте — друг Республики Молдова, он приезжал к нам. Он опытный политик, уверен, что он достаточно подготовлен для того, чтобы возглавить альянс в такое сложное время», — заключил Попшой.
Напомним, что Республика Молдова присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мир» в 1994 году, а 8 декабря 2017 года бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемеллер открыла офис по связям с НАТО в Кишиневе.