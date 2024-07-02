Молдова примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

«Я буду участвовать в ряде мероприятий, направленных на укрепление отношений с нашими партнерами, будут способствовать устойчивости нашего государства в борьбе с дезинформацией, наращивании потенциала в кибернетической сфере. На саммит также будут приглашены представители стран, входящих в “Партнерство во имя мира”, частью которого Молдова является с 1994 года».