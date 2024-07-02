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Молдова примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

Михаил Попшой примет участие в нескольких мероприятиях в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Молдова примет участие в юбилейном саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с девятого по 11 июля. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дер Михаил Попшой.

«Я буду участвовать в ряде мероприятий, направленных на укрепление отношений с нашими партнерами, будут способствовать устойчивости нашего государства в борьбе с дезинформацией, наращивании потенциала в кибернетической сфере. На саммит также будут приглашены представители стран, входящих в “Партнерство во имя мира”, частью которого Молдова является с 1994 года».

сообщил Попшой в эфире Radio Moldova.

По его словам, молдавские власти возлагают большие надежды на саммит НАТО, стремясь заручиться поддержкой государств-членов альянса. Министр также приветствовал назначение Марка Рютте новым генеральным секретарем альянса.

«Не знаю, можно ли говорить об изменении отношений, конечно, Марк Рутте — друг Республики Молдова, он приезжал к нам. Он опытный политик, уверен, что он достаточно подготовлен для того, чтобы возглавить альянс в такое сложное время», — заключил Попшой.

Напомним, что Республика Молдова присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мир» в 1994 году, а 8 декабря 2017 года бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемеллер открыла офис по связям с НАТО в Кишиневе.

НАТО