Трофейную технику стран НАТО покажут в Челябинске

В основной части выставки будут представлены уничтоженная и захваченная техника, включая танк «Abrams», бронетранспортеры М113, «Козак», «Kirpi», боевые машины пехоты «Marder» и «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff», вездеход «Pinzgauer», а также трофейные беспилотники и стрелковое вооружение. Кроме того, на выставке будет работать полевая почта на тематическом стенде «Письмо солдату».