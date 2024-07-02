Трофейную технику стран НАТО покажут в Челябинске

Выставку трофейной военной техники стран НАТО, захваченной группировкой «Центр» в ходе специальной военной операции, представят в Челябинске. Экспозиция вооружения откроется 8 июля и будет доступна для всех желающих до 20 июля около арены «Трактор».
— Мы изначально планировали сделать экспозицию передвижной, так как увидели большой интерес. Совместно с командованием Центрального военного округа составили график передвижения экспонатов в течение лета по регионам УрФО. На следующей неделе трофеи перевезут в Челябинск, — отметил полпред Владимир Якушев.
В основной части выставки будут представлены уничтоженная и захваченная техника, включая танк «Abrams», бронетранспортеры М113, «Козак», «Kirpi», боевые машины пехоты «Marder» и «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff», вездеход «Pinzgauer», а также трофейные беспилотники и стрелковое вооружение. Кроме того, на выставке будет работать полевая почта на тематическом стенде «Письмо солдату».