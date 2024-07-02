Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России

«В ближайшие три месяца Антон Игоревич будет работать в Совете министров Республики Крым, — написал Аксенов в своем Telegram-канале. — Считаю, что благодаря программе “Время героев” много достойных ребят смогут работать в органах власти, продолжать свое дело на благо Родины. Это только усилит нашу работу, повысит ее эффективность, потому что полученный на поле боя опыт, честность и надежность наших защитников бесценны».