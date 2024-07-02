Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России

Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях.
Антон Старостин — командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Звания Героя Российской Федерации был удостоен 4 марта 2022 года по указу президента.
Как рассказал Сергей Аксенов, рота Старостина сыграла ключевую роль в освобождении Северо-Крымского канала в Херсонской области. Попав в окружение, бойцы держали оборону около трех суток, но в итоге нанесли сокрушительный удар по противнику.
«В ближайшие три месяца Антон Игоревич будет работать в Совете министров Республики Крым, — написал Аксенов в своем Telegram-канале. — Считаю, что благодаря программе “Время героев” много достойных ребят смогут работать в органах власти, продолжать свое дело на благо Родины. Это только усилит нашу работу, повысит ее эффективность, потому что полученный на поле боя опыт, честность и надежность наших защитников бесценны».
О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием «Время героев» президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления. В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов.