«Угроза Франции»: чего ждать от второго тура после победы ультраправых

Арно Дюбьен, директор франко-российского аналитического центра «Обсерво», в комментарии для «Ведомостей» допускает, что крайне правые могут получить порядка 275−280 мест, что довольно близко к большинству. Павел Тимофеев, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН, подчеркивает, что возможна ситуация «треугольников», когда победивший кандидат не набирает более 50% голосов и вперёд проходят кандидаты, набравшие не менее 12%, что может привести к двух- или трехсторонней борьбе.