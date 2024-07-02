«Угроза Франции»: чего ждать от второго тура после победы ультраправых

Итоги первого тура выборов во Франции
На парламентских выборах во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и её союзники получили 33,4% голосов в первом туре, что стало историческим рекордом для ультраправых. За ними следуют левые с результатом 27,98%, а коалиция президента Эмманюэля Макрона получила всего 20,76%. Итоги первого тура выборов совпали с результатами экзитполов, опубликованных накануне, 30 июня. Явка на выборах составила 65,5%, что является рекордным уровнем с 1997 года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент и объявил выборы на конец июня — начало июля после победы «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент, которые состоялись в начале лета. Французский лидер заявлял, что планы ультраправых и левых могут привести к «гражданской войне», поскольку, по мнению главы государства, эти политические силы усиливают конфликты в обществе. Следующий тур выборов состоится 7 июля.
По расчетам компании Elabe, если бы выборы состоялись в один тур, крайне правые могли бы получить от 260 до 310 мест при необходимых для большинства 289 депутатах из 577 в Национальном собрании. Это могло бы позволить им впервые в истории сформировать правительство.
Однако судьба оставшихся 501 мандата будет решена во втором туре, где и станет ясно, как будет подведен общий итог.
Чего ждать от второго тура выборов во Франции
Арно Дюбьен, директор франко-российского аналитического центра «Обсерво», в комментарии для «Ведомостей» допускает, что крайне правые могут получить порядка 275−280 мест, что довольно близко к большинству. Павел Тимофеев, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН, подчеркивает, что возможна ситуация «треугольников», когда победивший кандидат не набирает более 50% голосов и вперёд проходят кандидаты, набравшие не менее 12%, что может привести к двух- или трехсторонней борьбе.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уже продемонстрировал готовность к уступкам, отозвав вечером 30 июня 60 своих депутатов ради победы над RN («Национальное объединение», Rassemblement national) что подтвердило готовность к взаимодействию с левыми. Атталь также приостановил спорную реформу страхования по безработице.
Тимофеев ожидает оживленных переговоров между президентскими силами, левыми и умеренными правыми в ближайшую неделю. Жан-Люк Меланшон, основатель крайне левой «Непокорившейся Франции», также входящей в коалицию четырех левых сил «Новый народный фронт» (Nouveau Front populaire, NFP), также заявил о готовности снимать своих кандидатов, если они завершат первый тур на 3-м месте и возникнет угроза победы кандидатов правых. Однако левые не столь гибки: их электорат может не понять такого шага после активной критики правых.
Левые помнят, что они носители идей оппозиционного, молодежного электората. Просто так сдать позиции ради сдерживания Ле Пен выгодно тактически, но не стратегически, учитывая неоднородность самого блока NFP.
Как отмечает Арно Дюбьен, даже если лоялисты и левые достигнут соглашений, это не гарантирует, что все избиратели последуют за ними. Ожидается, что только треть избирателей будет соблюдать партийную дисциплину, в то время как еще треть из них может выбрать остаться дома.
Формальный лидер RN Барделла, выступая 30 июня, также призвал всех правых, центристов и умеренных левых поддержать его политическую силу. Тимофеев полагает, что RN будет искать поддержку среди всего правого спектра, включая бывших правящих, системных и идеологически близких к макронистам республиканцев, лидер которых Эрик Сьотти, ранее допускал возможность сотрудничества. Однако одновременно ожидается медийная атака на Ле Пен, Барделлу и правых, с целью представить их угрозой для Франции, республики и демократии, как это было в 2022 году.
Нина Лютикова