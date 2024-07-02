Алексей Беспрозванных рассказал о нехватке субсидированных билетов для калининградцев

«Сегодня этих билетов хватает. В дальнейшем наша задача — не допустить снова их отсутствия. Поэтому сейчас, если мы видим предел выбора этих билетов в размере 80%, сразу поднимаем “красный флажок”, что должны проработать дальнейшее субсидирование этих билетов. Ситуацию будем держать на контроле».