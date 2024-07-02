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Алексей Беспрозванных рассказал о нехватке субсидированных билетов для калининградцев

Задача властей — не допустить полного отсутствия этих билетов на самолет.

Источник: Комсомольская правда

Субсидированные билеты для жителей Калининградской области есть, они доступны, но их не хватает. Об этом врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал в интервью ГТРК «Калининград».

«Сегодня этих билетов хватает. В дальнейшем наша задача — не допустить снова их отсутствия. Поэтому сейчас, если мы видим предел выбора этих билетов в размере 80%, сразу поднимаем “красный флажок”, что должны проработать дальнейшее субсидирование этих билетов. Ситуацию будем держать на контроле».

сказал Алексей Беспрозванных

Он напомним, что 10 июня в регион приезжал министр транспорта, с ним тему субсидированных авиаперевозок обсуждали детально.

«10 июня 130 тыс. билетов поступили в продажу. Мы вместе пришли, проверили на стойке регистрации, в кассах “Аэрофлота” наличие этих билетов. Цена до Москвы — 6800, туда-обратно, билеты доступны», — сказал врио губернатора.