Алексей Беспрозванных рассказал о нехватке субсидированных билетов для калининградцев

Субсидированные билеты для жителей Калининградской области есть, они доступны, но их не хватает. Об этом врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал в интервью ГТРК «Калининград».
«Сегодня этих билетов хватает. В дальнейшем наша задача — не допустить снова их отсутствия. Поэтому сейчас, если мы видим предел выбора этих билетов в размере 80%, сразу поднимаем “красный флажок”, что должны проработать дальнейшее субсидирование этих билетов. Ситуацию будем держать на контроле».
Он напомним, что 10 июня в регион приезжал министр транспорта, с ним тему субсидированных авиаперевозок обсуждали детально.
«10 июня 130 тыс. билетов поступили в продажу. Мы вместе пришли, проверили на стойке регистрации, в кассах “Аэрофлота” наличие этих билетов. Цена до Москвы — 6800, туда-обратно, билеты доступны», — сказал врио губернатора.