СМИ: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

Как передает Defense News, незадолго до июньской встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе он пообщался с журналистами на эту тему. По мнению генсека альянса, «линия боевых действий находится так близко к Харькову, что Украине будет трудно защищать свою территорию, если она не сможет бить по России». Помимо этого, он высказал мнение, что Киев «не должен нести потери из-за стремления предотвратить эскалацию» с РФ. «Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России — это обеспечивает право на самооборону, — и мы должны помочь ей защититься», — приводит еженедельник слова Столтенберга.