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Владимир Путин назначил в Башкирии новых судей

2 июля в Верховном суде Республики Башкортостан состоялась церемония вручения удостоверений федеральным судьям. В мероприятии по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова принял участие главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов.

Указом главы государства в регионе назначены заместители председателя Советского районного суда Уфы Алина Асадуллина и Тимур Сулейманов, судья Белокатайского межрайонного суда Ксения Никитина, судья Калининского районного суда Уфы Екатерина Алиева и судья Кировского районного суда Уфы Эльвира Табульдина.

Алексей Касьянов вручил им служебные удостоверения, подписанные президентом России.

Поздравляя судей с назначением, главный федеральный инспектор подчеркнул их высокий профессиональный уровень. Он также отметил эффективную работу квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан, которая «качественно рассматривает вопросы отбора кандидатов на судейские должности».

Путин Владимир