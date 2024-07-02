Владимир Путин назначил в Башкирии новых судей

Указом главы государства в регионе назначены заместители председателя Советского районного суда Уфы Алина Асадуллина и Тимур Сулейманов, судья Белокатайского межрайонного суда Ксения Никитина, судья Калининского районного суда Уфы Екатерина Алиева и судья Кировского районного суда Уфы Эльвира Табульдина.
Алексей Касьянов вручил им служебные удостоверения, подписанные президентом России.
Поздравляя судей с назначением, главный федеральный инспектор подчеркнул их высокий профессиональный уровень. Он также отметил эффективную работу квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан, которая «качественно рассматривает вопросы отбора кандидатов на судейские должности».