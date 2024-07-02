Владимир Путин назначил в Башкирии новых судей

Поздравляя судей с назначением, главный федеральный инспектор подчеркнул их высокий профессиональный уровень. Он также отметил эффективную работу квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан, которая «качественно рассматривает вопросы отбора кандидатов на судейские должности».