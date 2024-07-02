Пентагон приводит базы в Европе в состояние повышенной готовности из-за России

Собеседники издания утверждают, что конкретных разведданных о возможных атаках на военные базы не поступало, но недавние заявления Москвы привели к тому, что некоторые американские и европейские чиновники насторожились, пишет RTVI.

После атаки на Севастополь 23 июня с применением американских ракет ATACMS Министерство обороны России заявило, что такие действия будут иметь последствия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий ».

Министерство иностранных дел России в связи с атакой на Севастополь вызвало американского посла в Москве Линн Трейси и выразило ей демарш . Дипломату заявили, что ответственность за обстрел 23 июня несут как США, так и Украина, и заверили, что «ответные меры обязательно последуют».

NYT утверждает, что американские военные базы в Европе являются «логичной целью», так как они обеспечивают подготовку военных, разведку и другую поддержку Украине.

В конце июня источники CNN сообщили, что уровень защиты некоторых военных баз США в Европе поднят до второго уровня — «Чарли». Этот уровень применяется в случае «возникновения инцидента» или получения разведданных о вероятности террористических действий, а также при нападении на персонал или объекты.

Существует пять уровней защиты: нормальный (минимальный), «Альфа», «Браво», «Чарли» и «Дельта». Самый высокий уровень устанавливается, когда нападение неизбежно или уже происходит, отметил NYT. На данном этапе на военной базе отключаются все второстепенные функции, осуществляется тщательная проверка всех автомобилей при въезде, повышаются меры безопасности и значительно ограничиваются передвижения персонала.

Согласно информации от источников CNN, повышение уровня защиты на военных базах связано с угрозой проведения терактов . Издание Stars & Stripes сообщило, что усиленные меры безопасности были внедрены на базе в Штутгарте (Германия), где расположена штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM). Меры коснулись и немецких авиабаз Рейнланд-Пфальц и Рамштайн, а также итальянской авиабазы Авиано.

Американский чиновник, находящийся на одной из военных баз США в Европе, сообщил CNN, что столь серьёзной угрозы не было «по меньшей мере, десять лет». Пентагон объяснил, что повышение уровня боевой готовности на военных базах связано с «сочетанием факторов, влияющих на безопасность военнослужащих США и их семей, дислоцированных на европейском театре военных действий». Представитель ведомства Сабрина Сингх отметила, что это «не единичная угроза».