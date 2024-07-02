В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой

«Декларация — хороший совместный шаг. Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем — зафиксируем это желание», — сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.