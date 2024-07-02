В ПМР заявили об отказе Молдавии подписать документ о мире с республикой

ТИРАСПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Молдавия отвергает предложение подписать документ о мире с Приднестровьем, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом.
Ранее на встрече в формате «1+1» в Бендерах 17 мая главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном приднестровская сторона предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией. Накануне Игнатьев сообщил, что Кишинев переписал и сделал неприемлемой предложенную декларацию.
«Декларация — хороший совместный шаг. Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем — зафиксируем это желание», — сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также добавил, что сейчас в силу объективных и субъективных причин не может работать переговорный формат «5+2». По его словам, сегодня нельзя прикрываться данным обстоятельством и не работать над урегулированием.
«Возникает вопрос: почему? Что не нравится в этой декларации? Все четко, прозрачно — призыв к миру, к взаимному уважению, к исполнению ранее достигнутых договоренностей. Призыв ко всем участникам переговорного процесса присоединиться к данной декларации».
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.