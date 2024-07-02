Майя Санду отправится в турне по Европе в конце июля

Выборы президента Молдовы пройдут 20 октября. В тот же день в стране пройдет и республиканский конституционный референдум. В этом году впервые на выборах будет протестировано голосование по почте, в нем смогут участвовать граждане республики, проживающие в США и Канаде, а также в нескольких европейских странах.