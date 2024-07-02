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Майя Санду отправится в турне по Европе в конце июля

Санду пригласила граждан Молдовы, проживающих в Великобритании, Ирландии и Франции на встречи, которые пройдут в конце июля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду запланировала во второй половине июля посетить несколько европейских стран. Как заявила сама президент, она побывает в Ирландии, Великобритании и на юге Франции. Там она собирается провести встречи с представителями молдавской диаспоры.

«Уважаемые граждане, проживающие за рубежом, я совершу несколько рабочих визитов за границу. Поэтому приглашаю вас принять участие в беседах в Лондоне, Дублине и Ницце».

Согласно расписанию, опубликованному Санду в соцсети, 17 июля она отправится в Лондон, 19 — в Дублин и 27 июля президент посетит Ниццу.

Желающим принять участие во встречах предлагается пройти предварительную регистрацию, поскольку количество свободных мест ограничено.

Выборы президента Молдовы пройдут 20 октября. В тот же день в стране пройдет и республиканский конституционный референдум. В этом году впервые на выборах будет протестировано голосование по почте, в нем смогут участвовать граждане республики, проживающие в США и Канаде, а также в нескольких европейских странах.

ЕС