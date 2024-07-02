Депутат извинился за вопрос Куйвашеву о тагильской яме: «Не нужен такой пиар»

Депутат извинился перед спикером Людмилой Бабушкиной и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, подчеркнув, что градоначальник в тот момент находился в отпуске. Радаев заверил, что на него не оказывали давления ради извинений, и пообещал впредь решать такие вопросы «в городе, на месте».