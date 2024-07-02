Депутат извинился за вопрос Куйвашеву о тагильской яме: «Не нужен такой пиар»

«Я выступил после отчета губернатора с вопросом. Не ожидал, что будет такая реакция. Перебил повестку дня — обсуждение доклада. Считаю, что, наверное, сделал неправильно. Не нужен такой пиар, к обсуждению таких документов нужно подходить осознанно и задавать нормальные вопросы».
Депутат извинился перед спикером Людмилой Бабушкиной и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, подчеркнув, что градоначальник в тот момент находился в отпуске. Радаев заверил, что на него не оказывали давления ради извинений, и пообещал впредь решать такие вопросы «в городе, на месте».
Людмила Бабушкина подчеркнула, что позиция депутата «вызывает уважение». Она призналась, что вопрос Радаева ее «немножко удивил».
«ФедералПресс» напоминает, что Радаев пожаловался губернатору на тагильскую мэрию, которая отказалась чинить яму у дома 99-летнего ветерана. Куйвашев пообещал лично засыпать яму, но в итоге ее залатали коммунальщики.