Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат извинился за вопрос Куйвашеву о тагильской яме: «Не нужен такой пиар»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля, ФедералПресс. Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Владимир Радаев принес извинения за то, что привлек внимание губернатора Евгения Куйвашева к яме у дома тагильского долгожителя. Трансляция заседания велась на портале YouTube.

«Я выступил после отчета губернатора с вопросом. Не ожидал, что будет такая реакция. Перебил повестку дня — обсуждение доклада. Считаю, что, наверное, сделал неправильно. Не нужен такой пиар, к обсуждению таких документов нужно подходить осознанно и задавать нормальные вопросы».

заявил Радаев

Депутат извинился перед спикером Людмилой Бабушкиной и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, подчеркнув, что градоначальник в тот момент находился в отпуске. Радаев заверил, что на него не оказывали давления ради извинений, и пообещал впредь решать такие вопросы «в городе, на месте».

Людмила Бабушкина подчеркнула, что позиция депутата «вызывает уважение». Она призналась, что вопрос Радаева ее «немножко удивил».

«ФедералПресс» напоминает, что Радаев пожаловался губернатору на тагильскую мэрию, которая отказалась чинить яму у дома 99-летнего ветерана. Куйвашев пообещал лично засыпать яму, но в итоге ее залатали коммунальщики.