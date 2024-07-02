Концепцию безопасности Союзного государства подготовят к концу года

«Главами государств дано поручение представить концепцию безопасности Союзного государства. Важнейший документ, который пойдёт в предметную профессиональную работу сторон и который, я полагаю, будет представлен в преддверии 25-летия подписания Союзного договора в завершение этого года», — сказал он во время круглого стола в Минске, приуроченного к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.