Губернатор Куйвашев продлил пониженные налоговые ставки для аграриев

Ранее сообщалось, что в этом году власти Свердловской области планируют направить более 5 млрд рублей на поддержку аграриев. По решению губернатора более 3,7 млрд рублей из них было выделено из регионального бюджета. Производители молока получат около 2,7 млрд рублей, а остальные средства будут направлены на субсидии для агропромышленников.