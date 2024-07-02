Губернатор Куйвашев продлил пониженные налоговые ставки для аграриев

Глава региона ранее предлагал продлить действие ставки, которая в Свердловской области составляет 5%. Сегодня на заседании заксобрания был принят соответствующий закон.
«Принятие закона позволит хозяйствующим субъектам направлять высвобождаемые средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию и модернизацию животноводческих корпусов и иных объектов сельскохозяйственного назначения, на пополнение собственного оборотного капитала», — отметила председатель заксобрания области Людмила Бабушкина.
Ранее сообщалось, что в этом году власти Свердловской области планируют направить более 5 млрд рублей на поддержку аграриев. По решению губернатора более 3,7 млрд рублей из них было выделено из регионального бюджета. Производители молока получат около 2,7 млрд рублей, а остальные средства будут направлены на субсидии для агропромышленников.