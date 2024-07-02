Теперь водительские права в Узбекистане можно оформить онлайн. Также их могут доставить по адресу

Напомним, что с мая 2024 года на Едином портале интерактивных государственных услуг возобновлена услуга подачи заявлений на получение государственных субсидий для ипотечного кредитования. А с февраля этого года на ЕПИГУ можно получить медсправку, необходимую гражданам для подтверждения пригодности к управлению транспортом.