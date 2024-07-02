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Теперь водительские права в Узбекистане можно оформить онлайн. Также их могут доставить по адресу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана стало возможным оформить новое водительское удостоверение, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Единственное условие — успешная сдача теоретических и практических экзаменов. При использовании услуги никаких документов не требуется, поскольку вся информация о водителе доступна в системе. При этом статус заявления на ЕПИГУ можно отслеживать в режиме реального времени.

Для того, чтобы получить готовое удостоверение, водитель должен будет посетить ближайший Центр госуслуг или заказать его доставку через почтовую службу за дополнительную плату.

Напомним, что с мая 2024 года на Едином портале интерактивных государственных услуг возобновлена услуга подачи заявлений на получение государственных субсидий для ипотечного кредитования. А с февраля этого года на ЕПИГУ можно получить медсправку, необходимую гражданам для подтверждения пригодности к управлению транспортом.