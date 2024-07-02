Теперь водительские права в Узбекистане можно оформить онлайн. Также их могут доставить по адресу

Единственное условие — успешная сдача теоретических и практических экзаменов. При использовании услуги никаких документов не требуется, поскольку вся информация о водителе доступна в системе. При этом статус заявления на ЕПИГУ можно отслеживать в режиме реального времени.
Для того, чтобы получить готовое удостоверение, водитель должен будет посетить ближайший Центр госуслуг или заказать его доставку через почтовую службу за дополнительную плату.
Напомним, что с мая 2024 года на Едином портале интерактивных государственных услуг возобновлена услуга подачи заявлений на получение государственных субсидий для ипотечного кредитования. А с февраля этого года на ЕПИГУ можно получить медсправку, необходимую гражданам для подтверждения пригодности к управлению транспортом.