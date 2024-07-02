Bloomberg: визит Моди в Москву станет дипломатической победой Путина

Поездка Моди в РФ станет его первым зарубежным визитом после того, как он возглавил правительство Индии в третий раз. Индийский лидер после переизбрания поедет в Москву, а не в соседние страны, как это было после предыдущих побед на выборах. Это придает связям Москвы и Нью-Дели особую важность.
«Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина», — сказано в сообщении.
Лидеры двух стран во время встречи могут уделить внимание таким темам, как поставки материально-технических средств, совместная разработка истребителя пятого поколения. Кроме того, Путин и Моди могут затронуть вопрос партнерства в области атомной энергетики.
По данным СМИ, Нарендра Моди посетит Москву с однодневным визитом 8 июля. В Кремле во вторник подтвердили эту информацию, отметив, что подготовка к визиту индийского премьера идет полным ходом.