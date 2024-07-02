Bloomberg: визит Моди в Москву станет дипломатической победой Путина

Поездка Моди в РФ станет его первым зарубежным визитом после того, как он возглавил правительство Индии в третий раз. Индийский лидер после переизбрания поедет в Москву, а не в соседние страны, как это было после предыдущих побед на выборах. Это придает связям Москвы и Нью-Дели особую важность.