Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС

«В основном двухсторонние переговоры состоятся 3 июля, то есть до открытия саммита ШОС. Предполагается, что первую беседу мы проведем с президентом Монголии Хурэлсухом, затем — беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого — беседа с лидером Пакистана Шарифом. После него — беседа с Эрдоганом, затем — встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. И перед выездом на неофициальный обед для участников саммита наш президент встретится с его, этого саммита, хозяином господином Токаевым», — сказал он.