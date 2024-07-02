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Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на полях саммита ШОС

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане проведет несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В основном двухсторонние переговоры состоятся 3 июля, то есть до открытия саммита ШОС. Предполагается, что первую беседу мы проведем с президентом Монголии Хурэлсухом, затем — беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого — беседа с лидером Пакистана Шарифом. После него — беседа с Эрдоганом, затем — встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. И перед выездом на неофициальный обед для участников саммита наш президент встретится с его, этого саммита, хозяином господином Токаевым», — сказал он.

Говоря о предстоящей встрече российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ушаков отметил, что они обсудят важные и чувствительные вопросы. В Кремле рассчитывают, что будет затронута тема планирующегося визита Путина в Турцию, добавил помощник главы государства.

Четвертого июля в графике у российского лидера в основном мероприятия саммита, но, возможно, будет время для небольших кратких двусторонних контактов, продолжил Ушаков.

Он уточнил, что отдельной встречи Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане не запланировано.

По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

ШОС
Путин Владимир