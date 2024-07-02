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Путин на Саммите ШОС в Астане встретится с Токаевым, Си Цзиньпином, Эрдоганом, Алиевым

Завтрашний день форума в казахстанской столице пройдет под знаком двусторонних встреч.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проведёт двусторонние встречи с Касым-Жомартом Токаевым, лидером КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

В аэропорту Си Цзиньпина встречал Касым-Жомарт Токаев.

На два дня Астана станет столицей половины мира — здесь соберутся лидеры крупнейших стран континента, а также руководители международных организаций.

Саммит ШОС пройдет под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

По словам Ушакова, двусторонние переговоры состоятся до открытия саммита, 3 июля.

«Предполагается, что первую беседу мы проведём с президентом Монголии Хурэлсухом, затем — беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого — беседа с лидером Пакистана Шарифом», — перечислил Ушаков.

Кроме того, в расписании Владимира Путина запланированы важные встречи с Эрдоганом и Си Цзиньпином.

«И перед выездом на неофициальный обед для участников саммита наш президент встретится с его, этого саммита, хозяином господином Токаевым», — сказал Ушаков.

По его словам, 4 июля в графике российского лидера в основном значится участие в мероприятиях саммита, но, может быть, будет время для организации небольших кратких двухсторонних контактов.

Путин Владимир
ШОС