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Сергей Шелест улетел в Минск

Мэр Омска подпишет соглашение с коллегой из белорусской столицы.

2 и 3 июля часть омского руководства проведёт в Минске. В Беларусь отправились мэр Сергей Шелест и два его заместителя: Елена Дячук и Юрий Казаков. Об этом сам глава города рассказал в своём телеграм-канале.

Сегодня омская делегация встретилась с председателем минского горисполкома Владимиром Кухаревым и подписала дорожную карту взаимодействия. В документе — 36 пунктов, которые затрагивают как торгово-экономическое сотрудничество Омска с белорусской столицей, так и молодёжную политику, культуру, спорт, общественные отношения и обмен информацией.

«Завтра вместе с российскими делегациями и представителями других дружественных государств примем участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики Беларусь», — рассказал мэр.

Ранее сегодня стало известно, что в Омске начался масштабный ремонт молодёжного центра «Химик». До конца 2024 года здесь обновят входную группу, фойе и помещения первых двух этажей.