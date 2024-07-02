Сергей Шелест улетел в Минск

2 и 3 июля часть омского руководства проведёт в Минске. В Беларусь отправились мэр Сергей Шелест и два его заместителя: Елена Дячук и Юрий Казаков. Об этом сам глава города рассказал в своём телеграм-канале.
Сегодня омская делегация встретилась с председателем минского горисполкома Владимиром Кухаревым и подписала дорожную карту взаимодействия. В документе — 36 пунктов, которые затрагивают как торгово-экономическое сотрудничество Омска с белорусской столицей, так и молодёжную политику, культуру, спорт, общественные отношения и обмен информацией.
«Завтра вместе с российскими делегациями и представителями других дружественных государств примем участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики Беларусь», — рассказал мэр.
Ранее сегодня стало известно, что в Омске начался масштабный ремонт молодёжного центра «Химик». До конца 2024 года здесь обновят входную группу, фойе и помещения первых двух этажей.