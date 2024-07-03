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Губернатора Михаила Котюкова выбрали председателем Совета МАСС

Заместителями председателя Совета утверждены Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Источник: Правительство Красноярского края

Михаила Котюкова избрали председателем Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России (МАСС). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Решение об этом было принято на совещании МАСС на выставке-форуме «Россия».

Заместителями председателя Совета утверждены Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поблагодарил за оказанное доверие.

«Очень важно каждому региону в эту работу самостоятельно и активно включаться, опираясь на поддержку округа. Сегодня есть уникальная возможность встроить наши инициативы в новые национальные проекты. А это всегда приоритет в бюджетном процессе. Необходимо это максимально оперативно сделать. Также необходимо проработать систему мотивации при реализации инвестпроектов — определить перечень доступных федеральных и региональных мер поддержки», — сказал Михаил Котюков.

Представитель президента по СФО Анатолий Серышев сообщил, что в этом году необходимо выполнить почти 120 мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Котюков поручил отремонтировать Баровский мост в Каратузском районе.