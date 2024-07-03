Губернатора Михаила Котюкова выбрали председателем Совета МАСС

«Очень важно каждому региону в эту работу самостоятельно и активно включаться, опираясь на поддержку округа. Сегодня есть уникальная возможность встроить наши инициативы в новые национальные проекты. А это всегда приоритет в бюджетном процессе. Необходимо это максимально оперативно сделать. Также необходимо проработать систему мотивации при реализации инвестпроектов — определить перечень доступных федеральных и региональных мер поддержки», — сказал Михаил Котюков.