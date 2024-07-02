Ушаков назвал присоединение Беларуси к ШОС значимым политическим событием

«Мы, конечно, всегда поддерживали вовлеченность нашего союзника в шосовское сотрудничество и рады обретению Беларусью статуса государства-члена», — сказал Ушаков на брифинге.

Экс-генсек ШОС заявил, что организация стремится к честному и мирному решению конфликтов



По его словам, в связи с присоединением Беларуси к организации торжественное открытие саммита ШОС в Астане 4 июля пройдет нестандартно. «Будут официально подведены итоги работы Беларуси по вступлению в организацию и будет предоставлен Беларуси статус полноправного члена ШОС», — отметил он.



Ушаков также заявил, что на саммите ШОС будут подведены итоги деятельности в 2023—2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в сферах политики безопасности, экономики и гуманитарных связей. Главы государств обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня. Кроме того, ожидается принятие 24 документов, центральным из которых станет декларация Совета глав государств ШОС.



Помощник президента РФ по международным делам подчеркнул, что Россия придает «большое значение партнерскому взаимодействию» в рамках ШОС. По его словам, ШОС и БРИКС — это «основные опоры нового миропорядка, локомотивы в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах».