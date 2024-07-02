Перспективы казахстанско-китайского сотрудничества оценили эксперты

«Если взять торговлю, то Китай стал нашим главным партнёром. Товарооборот превысил 31 миллиард долларов. Если учитывать инвестиции, то Китай занимает лидирующую позицию. И по итогам прошлого года, они инвестировали в нашу экономику более 1,7 миллиарда долларов. И мы думаем, что эта цифра будет дальше расти, потому что на повестке дня у нас крупные инвестиционные проекты, стоимость которых полмиллиарда-миллиард долларов, в сфере АПК, металлургии и энергетики», — резюмировал спикер.