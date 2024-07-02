Глава государства отметил, что в эти дни белорусы вспоминают важнейшие страницы своей истории и, отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, мысленно проходят дорогами побед, начиная с освобожденного Комарина и завершая героической Брестчиной.
«Это и есть наш путь — путь к нашей независимости», — заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко: дороги побед — это и есть путь Беларуси к независимости
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дороги побед, пройденные в годы Великой Отечественной войны, — это и есть путь Беларуси к независимости. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в эти дни белорусы вспоминают важнейшие страницы своей истории и, отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, мысленно проходят дорогами побед, начиная с освобожденного Комарина и завершая героической Брестчиной.