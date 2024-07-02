Лукашенко: дороги побед — это и есть путь Беларуси к независимости

Глава государства отметил, что в эти дни белорусы вспоминают важнейшие страницы своей истории и, отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, мысленно проходят дорогами побед, начиная с освобожденного Комарина и завершая героической Брестчиной.



«Это и есть наш путь — путь к нашей независимости», — заявил Александр Лукашенко.

