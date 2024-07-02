Мир балансирует на грани глобальной катастрофы, заявил Лукашенко

МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад начал новый «крестовый поход» и теперь мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы.
«Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый “крестовый поход”. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дом».
По словам Лукашенко, «мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы».
«А что мы сделали не так? Разве мы, наследники победителей, не вели себя корректно и достойно? Мы, что ли, заставляли строить мемориалы нашим героям в той же Польше? Это делал польский народ. Люди, которые знали и видели, сколько советских солдат полегло, освобождая Варшаву», — подчеркнул он.
«Разве не мы протянули руку дружбы всем странам гитлеровского альянса, поставив мирную жизнь и добрососедство выше причиненной тогда нам боли? Мы долгие десятилетия в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев-украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства. И к чему это привело? Они пересматривают итоги», — продолжил Лукашенко.
По его словам, на Западе могут перевернуть могилы советских солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать все учебники, могут бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала, но итоги Великой Отечественной войны не изменить.
«Наша победа — это их унижение. Они с этим должны согласиться. Позорная страница жизни западноевропейских “цивилизаторов”, которую они стараются стереть из памяти. На каждый сломанный мемориал мы ответим новыми фактами их преступлений. Новыми именами убийц наших женщин, стариков и детей», — сказал белорусский президент.