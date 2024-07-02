Мир балансирует на грани глобальной катастрофы, заявил Лукашенко

«Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый “крестовый поход”. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дом».