Лукашенко: потомки нацистов сегодня душат нас санкциями

«Безумцы. Можно перевернуть все могилы наших солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать все учебники. Можно бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала, но итоги великой войны не изменить. Наша победа — это их унижение. Позорная страница жизни западноевропейских “цивилизаторов”, которую они стараются стереть из памяти», — заявил президент Беларуси.