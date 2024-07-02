Лукашенко: потомки нацистов сегодня душат нас санкциями

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Новые западноевропейские элиты сегодня повторяют ошибки своих предшественников — стран гитлеровской коалиции, сказал во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости республики, передает корреспондент Sputnik.
Он отметил, что Беларусь помнит всех, кто освобождал страну 80 лет назад от немецких оккупантов. Каждый советский воин вел священную войну за будущее.
«Беларусь помнит. Помнит и вклад в Победу стран — участниц антигитлеровской коалиции. Жаль, что той коалиции больше нет. И жаль, что новые западноевропейские элиты повторяют ошибки своих предшественников», — заявил глава государства.
По его словам, сегодня коллективный Запад объединяет жажда наживы за чужой счет, а также генетическая ненависть к победителям.
Вся Европа против СССР
Лукашенко напомним, что против Советского Союза воевала вся Европа, под гитлеровскую свастику встали многие государства.
Президент особо подчеркнул, что за последовавший геноцид белорусского народа ответственны не только солдаты вермахта, но и производители одежды, оружия, техники и шоколада для нужд германской армии.
«Это они за З года 1 месяц и 6 дней оккупации превратили Беларусь в выжженную землю. А сегодня их потомки, вместо того, чтобы каяться, отмаливать грехи своих дедов, душат нас санкциями», — обратил внимание белорусский лидер.
Новый «крестовый поход»
Глава государства пояснил, что правда о Великой Отечественной войне сегодня не нужна Западу, поскольку там у руля находятся наследники тех, кто капитулировал.
«Наследники и идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый “крестовый поход”, — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, мир вновь балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. А западные страны продолжают пересматривать итоги той страшной войны.
«Безумцы. Можно перевернуть все могилы наших солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать все учебники. Можно бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала, но итоги великой войны не изменить. Наша победа — это их унижение. Позорная страница жизни западноевропейских “цивилизаторов”, которую они стараются стереть из памяти», — заявил президент Беларуси.
Апофеоз сражений Запада и Востока
Лукашенко отметил, что в Беларуси не питают иллюзий относительно того, признает ли международный суд геноцид белорусских жителей или осудит преступников-нацистов, доживших до наших дней. По мнению главы государства, этот якобы независимый орган слишком ангажирован.
«Но неонацистам придется слушать и слушать страшные подробности преступлений своих предков. Снова и снова», — добавил он.
Президент назвал Великую Отечественную Войну апофеозом тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизаций.
«Мы в этой истории уже поставили точку один раз. Надо будет — поставим и второй», — констатировал Лукашенко.
Западный «ген ненависти»
Белорусский лидер также обратил внимание на то, как на Западе отказались от традиционных ценностей и ввели моду на чайлдфри.
«Посмотрите, кто стоит в авангарде антибелорусской, антирусской кампаний. Бездетные политики. Их род заканчивается. Им даже ген ненависти некому передать», — сказал он.
По словам президента, с теми народами западных стран, которые живут ради будущего своих детей и внуков, Беларусь всегда найдет общий язык.
«Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с этого пути — пути к миру и созиданию», — резюмировал Лукашенко.