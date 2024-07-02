Токаев и Си Цзиньпин встретились за ужином в Астане

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин во время визита в Казахстан примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3 и 4 июля. Также в преддверии саммита ШОС и визита главы КНР в Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал интервью агентству «Синьхуа». Он подчеркивал, что Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китайской Народной Республикой, и назвал председателя КНР своим другом.