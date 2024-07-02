Токаев и Си Цзиньпин встретились за ужином в Астане

«В Астане состоялась дружественная встреча в формате ужина Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, находящегося в нашей стране с государственным визитом», — говорится в сообщении.
Напомним, глава КНР прилетел в Астану сегодня днем. Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил его в столичном аэропорту. Позже в Сети появилось видео встречи китайского лидера. Его приветствовал детских хор, а один из ребят обратился к Си Цзиньпину на китайском языке.
В ответ на это глава КНР пригласил мальчика поступить в Пекинский университет языка и культуры.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин во время визита в Казахстан примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3 и 4 июля. Также в преддверии саммита ШОС и визита главы КНР в Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал интервью агентству «Синьхуа». Он подчеркивал, что Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китайской Народной Республикой, и назвал председателя КНР своим другом.