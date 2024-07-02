Речан: опыт Греции в проведении реформ может быть полезен для Молдовы

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Экономические и торговые связи между Молдовой и Грецией все больше расширяются, особенно в области энергетики и транспорта. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан во время встречи со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
«Опыт Греции в проведении макроэкономических реформ и стабильности полезен для нас, и я рад, что мы договорились в ближайшее время организовать в Кишиневе форум бизнесменов из обеих стран», — заявил Речан.
Также премьеры двух стран присутствовали на церемонии подписания соглашения о взаимном признании водительских прав. Помимо этого стороны обсудили возможность увеличения авиарейсов, соединяющих Афины и Кишинев.
В ходе встречи обсуждалось и двустороннее сотрудничество в энергетике, поскольку Греция вносит свой вклад в энергетическую безопасность Молдовы посредством поставок природного газа. Премьеры двух стран подчеркнули важность расширения «Вертикального коридора» с присоединением Украины, Молдовы и Словакии.
Позже Речан побеседовал с президентом Греции Екатерини Сакелларопулу. Молдавский премьер отметил, что данный визит — первый, который политик совершает в страну, которая является частью ЕС после официального начала переговоров с Молдовой о членстве в содружестве.
«Поддержка, которую мы получили, мотивирует нас продолжать реформы, которые мы проводим дома на благо наших граждан, а также способствовать миру и безопасности в регионе… Нашим приоритетом является расширение наших двусторонних отношений в нескольких областях, таких как энергетика и коммерция», — заявил Речан.