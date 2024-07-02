Речан: опыт Греции в проведении реформ может быть полезен для Молдовы

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Экономические и торговые связи между Молдовой и Грецией все больше расширяются, особенно в области энергетики и транспорта. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан во время встречи со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.