Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Западом

«О том, что мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог с Западом, я уже сказал», — отметил президент, выступая на торжественном собрании во Дворце Республики, посвященном Дню Независимости. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».



«Условия просты: уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти, выбора народа», — подчеркнул Лукашенко.



«Уже давно пора понять: политика санкционного принуждения делает нас только сильнее. А в мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнёрские, дружественные, союзнические и взаимовыгодные отношения. В их основе — доверие к Беларуси как к партнеру, уважение нашей последовательной позиции, признание качества всего, что мы делаем», — отметил он.