В Минске разрабатывают концепцию развития системы здравоохранения

Сегодня ко Дню Независимости в 4-й городской клинической больнице им. Н. Е. Савченко открылся новый урологический корпус. В девятиэтажном здании расположились три урологических отделения на 60 коек каждое, 40 нефрологических и 6 реанимационных коек.



«Оставшиеся корпуса будут включены в концепцию развития городского здравоохранения. На сегодняшний день дорабатываем структуру коечного фонда всего города», — рассказал Игорь Юркевич, комментируя дальнейшие перспективы развития учреждения.



Здание, в котором ранее располагался урологический корпус, планируется модернизировать, использовать его возможности для лечения пациентов.



«В июле готовим заседание Минского городского исполнительного комитета, где будет заслушиваться вопрос о развитии городского здравоохранения. К нему готовим концепцию развития здравоохранения города, в том числе изменения в план развития материально-технической базы на ближайший год», — добавил Игорь Юркевич.



Он отметил, что в 4-й городской клинической больнице находится уникальный урологический центр масштаба страны, где сконцентрированы как научные кадры в области урологии, хирургии, так и практикующие врачи, имеющие колоссальный опыт работы.



Помимо стационарных коек в корпусе расположено 7 операционных, в том числе операционное отделение с новейшими аппаратами и инструментарием для дробления камней, клинико-диагностическая, изотопная лаборатория, рентгеновское отделение с аппаратом компьютерной томографии, отделение ультразвуковой диагностики и отделение гемодиализа с возможностью перитонеального диализа.