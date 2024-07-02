Программа грантов в Алматы: Путь к развитию креативных индустрий

Основной вопрос для обсуждения и проблема отрасли — расширение классификатора видов экономической деятельности для креативного сектора. В прошлом году к креативной экономике отнесли 43 вида предпринимательской деятельности в Казахстане, однако несколько крупных отраслей остались вне этого списка.