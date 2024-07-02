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Программа грантов в Алматы: Путь к развитию креативных индустрий

1 июля в «Центре развития креативных индустрий “Almaty Creative” состоялась встреча депутата Сената Жанны Асановой с представителями сферы креативных индустрий, депутатами маслихата города Алматы, передает DKnews.kz.

Источник: Пресс-служба Сената

Участники встречи отметили важность государственной поддержки для развития отрасли, включая налоговые льготы, гранты и другие формы финансирования.

В текущем году акиматом Алматы планируется запуск программы грантов для реализации проектов в сфере креативных индустрий.

На Алматы приходится 66% предпринимателей креативной отрасли со всей Республики.

Основной вопрос для обсуждения и проблема отрасли — расширение классификатора видов экономической деятельности для креативного сектора. В прошлом году к креативной экономике отнесли 43 вида предпринимательской деятельности в Казахстане, однако несколько крупных отраслей остались вне этого списка.

«Предварительное обсуждение показало актуальность обновления списка ОКЭД, то есть классификатора видов экономической деятельности. На основе выявленных запросов мы можем в новом сезоне озвучить наше предложение по расширению списка ОКЭД».

Жанна Асанова.