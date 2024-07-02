Программа грантов в Алматы: Путь к развитию креативных индустрий

Участники встречи отметили важность государственной поддержки для развития отрасли, включая налоговые льготы, гранты и другие формы финансирования.
В текущем году акиматом Алматы планируется запуск программы грантов для реализации проектов в сфере креативных индустрий.
На Алматы приходится 66% предпринимателей креативной отрасли со всей Республики.
Основной вопрос для обсуждения и проблема отрасли — расширение классификатора видов экономической деятельности для креативного сектора. В прошлом году к креативной экономике отнесли 43 вида предпринимательской деятельности в Казахстане, однако несколько крупных отраслей остались вне этого списка.
«Предварительное обсуждение показало актуальность обновления списка ОКЭД, то есть классификатора видов экономической деятельности. На основе выявленных запросов мы можем в новом сезоне озвучить наше предложение по расширению списка ОКЭД».