«Хочу, чтобы на Украине меня услышали». Лукашенко прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе

«Я заметил, что во всех средствах массовой информации очень активно обсуждается ситуация на белорусско-украинской границе. Что происходит на самом деле? Что называется, из первых уст. Если говорить прямо, ничего особенного. Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней. И наши военные сразу это заметили, — рассказал Александр Лукашенко. — Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало».