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«Хочу, чтобы на Украине меня услышали». Лукашенко прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

«Я заметил, что во всех средствах массовой информации очень активно обсуждается ситуация на белорусско-украинской границе. Что происходит на самом деле? Что называется, из первых уст. Если говорить прямо, ничего особенного. Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней. И наши военные сразу это заметили, — рассказал Александр Лукашенко. — Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало».

Новость

В то же время он предупредил: в случае угрозы ответ будет жестким и решительным. Президент также рассказал, что белорусские военные перехватывают беспилотники, которые направляются в Россию и переносят взрывчатку для совершения терактов.

«Я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно», — подчеркнул Президент.

Лукашенко Александр