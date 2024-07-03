Новосибирск станет площадкой для российско-африканского форума

В Новосибирске в конце августа — начале сентября состоится форум «Россия — Африка. Образование. Культура. Бизнес». Организатором форума выступает Новосибирский государственный университет.



«Мы планируем привлечь делегации из ряда африканских стран, в том числе ректоры вузов и министры некоторых ведомств», — сообщили в университете. В форуме примут участие представители Мали, Чада и Гвинеи.



В Новосибирск также прибудет делегация из Москвы, включающая послов африканских государств. Форум может стать частью деловой программы Международного форума технологического развития «Технопром».



Организаторы форума полагаются на поддержку центра народной дипломатии, имеющего опыт взаимодействия с государственными и образовательными структурами в странах Западной и Восточной Африки.